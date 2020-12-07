أذربيجان: تسجيل 3086 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1781 حالة شفاء ووفاة 43 شخصا

باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

أصيب 3086 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1781 شخص من هذا المرض وتوفي 43 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 149 ألف و765 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 90 الفا و278 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1675 مريض ويستمر علاج 57812 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و847 ألف و191 فحص طبي.