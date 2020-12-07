خيردالان، 7 ديسمبر ، أذرتاج زرعت 2783 شجرة في اراضي محافظة أبشرون تخليدا لذكرى شهداء الوطن في الحرب الوطنية شملت اساسا مختلف مناطق سكنية بالمحافظة وجانبي الطريق السريع الواصل بين باكو وشاماخي.

AZERTAG.AZ : زرع 2783 شجرة تخليدا لذكرى شهداء الوطن في محافظة أبشرون

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده