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    زرع 2783 شجرة تخليدا لذكرى شهداء الوطن في محافظة أبشرون

    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٣]

    خيردالان، 7 ديسمبر ، أذرتاج

    زرعت 2783 شجرة في اراضي محافظة أبشرون تخليدا لذكرى شهداء الوطن في الحرب الوطنية شملت اساسا مختلف مناطق سكنية بالمحافظة وجانبي الطريق السريع الواصل بين باكو وشاماخي.

     

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    زرع 2783 شجرة تخليدا لذكرى شهداء الوطن في محافظة أبشرون زرع 2783 شجرة تخليدا لذكرى شهداء الوطن في محافظة أبشرون زرع 2783 شجرة تخليدا لذكرى شهداء الوطن في محافظة أبشرون زرع 2783 شجرة تخليدا لذكرى شهداء الوطن في محافظة أبشرون