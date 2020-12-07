زرع 2783 شجرة تخليدا لذكرى شهداء الوطن في محافظة أبشرون
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٣]
خيردالان، 7 ديسمبر ، أذرتاج
زرعت 2783 شجرة في اراضي محافظة أبشرون تخليدا لذكرى شهداء الوطن في الحرب الوطنية شملت اساسا مختلف مناطق سكنية بالمحافظة وجانبي الطريق السريع الواصل بين باكو وشاماخي.
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