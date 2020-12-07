حوالي 10 آلاف و827 إصابة بكورونا في إيران

طهران، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 10 آلاف و827 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و51 ألف و374 شخص.

تم تسجيل 284 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 50 ألفا و594 شخص.

تعافى 742 الف و955 مصاب تماما وترخصوا.

وقد تم إدراج 24 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.