السفير الاذربيجاني يناقش في اوكرانيا إنشاء منتجعات سياحية في الأراضي المحررة لأذربيجان

تروسكافيتس، 7 ديسمبر، أذرتاج

عقد اللقاء مع رجال الأعمال ورؤساء الشبكات الفندقية في تروسكافيتس التي تعتبر المدينة السياحية في أوكرانيا.

تفيد أذرتاج أنه حضر الاجتماع سفيرة أذربيجان لدى أوكرانيا إيلميره أخوندوفا وعمدة تروسكافيتس أندريه كولشينسكي ونائب رئيس شركة سوكار أوكرانيا للطاقة هازي أصلانوف.

ودعت سفيرة أذربيجان في كلمتها شركات تروسكافيتس إلى القيام بدور فعال في إعادة إعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرمني وقالت إن هذه المناطق تعتبر مناطق سياحية والاستجمام ولذلك هناك شروط مواتية لإنشاء المصحات. تقوم الدولة الأذربيجانية بالفعل بإعداد البرنامج الحكومي لإعادة إعمار هذه المناطق وتنميتها. قالت إيلميره أخوندوفا إنه تحت قيادة الرئيس إلهام علييف، تمت تهيئة الظروف المواتية للمستثمرين الأجانب لتطوير السياحة في بلادنا.

بدوره، أشار رئيس بلدية تروسكافيتس أندريه كولشينسكي إلى أنه لدى المدينة أراض شاغرة لتطوير السياحة ودعا الشركات الأذربيجانية إلى الاستثمار في هذا المجال.

في كلمته الملقاة في الاجتماع، تحدث نائب رئيس شركة سوكار أوكرانيا للطاقة هازي أصلانوف عن المساعدة المقدمة للمشاريع الاجتماعية في أوكرانيا. وأشار إلى أن شركة سوكار أوكرانيا للطاقة يمكنها تقييم المشاريع الاجتماعية والسياحية.

وركزت المناقشات على استئناف رحلة طيران بوتا باكو-لافيف-باكو بعد تفشي الوباء وتنظيم مؤتمر عبر الاتصال المرئي بين مدينتي تروسكافيتس وغوبا وإنشاء بوابة مشتركة لتطوير السياحة.

وفي الختام قالت السفيرة الأذربيجانية إنها سيقدم المقترحات التي تم التعبير عنها في الاجتماع في شكل حزمة إلى الوكالات ذات الصلة في أذربيجان.