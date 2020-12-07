تقديم تقرير "قطاع الأعمال الأجنبية 2020 في أذربيجان"

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

في 11 ديسمبر سيتم التقديم الرسمي لتقرير "قطاع الأعمال الأجنبية في أذربيجان 2020" الذي نشرته غرفة التجارة الألمانية الأذربيجانية (AHK Azerbaijan) بالتعاون مع شركة KPMG Azerbaijan.

أبلغت غرفة التجارة الألمانية الأذربيجانية وكالة أذرتاج أن المدير التنفيذي توبياس بومان ورئيس مجلس الإدارة فريد إيساييف لغرفة التجارة الألمانية الأذربيجانية ووزير الاقتصاد ميكايل جباروف سيلقون كلمة في هذا الحدث. ستقدم نائبة المدير التنفيذي لغرفة التجارة الألمانية الأذربيجانية نيجار بيراملي تقريراً عن "قطاع الأعمال الأجنبية في أذربيجان: مسح بيئة الأعمال 2020". كما سيلقي كل من إيفانا دوارتي، رئيسة مكتب باكو للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبختيار أصلانبيلي، نائب رئيس BP أذربيجان للاتصالات والدعوة في الشرق الأوسط وبحر الخزر بكلمات.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يستند إلى نتائج مسح بيئة الأعمال الذي شارك فيه ممثلو الأعمال الأجنبية العاملون في أذربيجان ويركز على مناخ الاستثمار في البلاد.