عقد المنتدى المخصص للإمكانيات الاستثمارية لمختلف قطاعات الاقتصاد الأذربيجاني

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

سيعقد المنتدى الدولي العاشر "للاستثمار في طاقة بحر الخزر باكو - 2020 " (Caspian Energy Investment Forum Baku – 2020) في 23 ديسمبر عبر الاتصال المرئي.

أبلغ نادي طاقة بحر الخزر (Caspian Energy Club) وكالة أذرتاج أن منتدى استثمار الطاقة في بحر الخزر في باكو سيكرس لنتائج عام 2020 وإمكانات الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الأذربيجاني.

سيشارك أكثر من 1500 مندوب من 50 دولة في منتدى "الاستثمار في طاقة بحر الخزر باكو 2020". من بينهم رؤساء الوكالات الحكومية ورؤساء الدول والشركات عبر الوطنية في مناطق بحر الخزر والبحر الأسود ودول البلطيق والمؤسسات المالية الدولية ومراكز الفكر الرائدة وشركات الاستثمار ووكالات التصنيف، فضلاً عن ممثلين عن البعثات الدبلوماسية والدولية المعتمدة في أذربيجان.

وسيناقش المنتدى النتائج الاقتصادية للعام وتأثير الوباء على مختلف قطاعات الاقتصاد. سيشارك الخبراء تجربة أذربيجان ودول المنطقة في الحد من الآثار السلبية للوباء وسيناقشون الطرق الرئيسية والبديلة لتطوير العمليات الاقتصادية في العام القادم.

سيُركز في سير المناقشات على استعادة الأراضي المحررة لأذربيجان وتنميتها. بالإضافة إلى كلمات المتحدثين في المنتدى، هناك فرص إضافية للمشاركين للتواصل في إقامة علاقات العمل الجديدة. ستشارك الشركات التي ليس لديها مكتب تمثيلي في جمهورية أذربيجان في الحدث مجاناً إذا تم تسجيلها بحلول 18 ديسمبر. التسجيل في المنتدى على موقع: “http://caspianenergy.club”.

تم تأسيس نادي طاقة بحر الخزر الذي يضم أكثر من 5 آلاف شركة ومنظمة من 50 دولة في يونيو 2002. الهدف الرئيسي من نادي طاقة بحر الخزر وهو مشارك نشط في الحوار بين الشركات والحكومة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في أذربيجان والبلدان الأخرى التي يعمل فيها نادي طاقة بحر قزوين، وكذلك التحفيز والمشاركة بنشاط في تنسيقات B2G وB2B وB2C.

ينظم نادي طاقة بحر الخزر وهو منصة دولية لشبكات الأعمال، أحداثاً مختلفة بانتظام. يقع المقر الرئيسي لنادي طاقة بحر الخزر في باكو. للنادي تمثيلات رسمية في جورجيا وكازاخستان، بالإضافة إلى ممثلين مفوضين في مختلف البلدان حول العالم.