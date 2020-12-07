الصين ترحب بانطلاق أول قطار تصدير تركي إلى "شيان"

باكو، 7 ديسمبر، أّذرتاج

رحّبت وزارة الخارجية الصينية بانطلاق أول قطار تصدير من تركيا باتجاهها، حسبما افادت وكالة الأناضول.

ويحمل القطار 42 حاوية من الأدوات الكهربائية إلى الصين، عبورا بقارتين (أوروبا وآسيا)، وبحرين (مرمرة والخزر)، و5 دول (تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين).

وفي مؤتمر صحفي عقدتها في العاصمة بكين، قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، إنهم يتابعون التطورات المتعلقة بانطلاق أول قطار تصدير تركي نحو الصين، معربة عن ترحيبها بهذه الخطوة.

وأوضحت أن قطار التصدير التركي الذي انطلق من إسطنبول، في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، من المتوقع أن يصل خلال 12 يوما إلى مدينة شيان الصينية.

وأشارت إلى أن قطار التصدير التركي سيسرّع عملية الإنعاش الاقتصادي، وسيعزز الروابط بين النقل والتجارة والثقافة.

والجمعة، انطلق أول قطار يحمل صادرات تركية، في رحلة مباشرة إلى الصين، حيث جرت مراسم توديع القطار التركي بمحطة "كازلي جيشمه" في الشق الأوروبي من إسطنبول، بحضور عدد كبير من المسؤولين، أبرزهم وزير المواصلات والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.