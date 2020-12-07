مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والاسرائيلي

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

جرت في 7 ديسمبر مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الاسرائيلي غابي اشكينازي.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزيرين ناقشا الاوضاع الاقليمية واجريا تبادل الآراء حول مسائل متعلقة بالبيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 وأكدا على ضرورة تنفيذ البيان المشترك لضمان السلام والامن والرفاهية في المنطقة.

كما ناقشا الطرفان التعاون الثنائي في المجالات المختلفة في المشاريع والمسائل الاقليمية والدولية الاخرى ذات الاهتمام المشترك.