اللجنة البرلمانية للعمل والسياسة العامة تبحث مسائل ما بعد الحرب الوطنية ورعاية عائلات الشهداء وقدماء الحرب

باكو، 7 ديسمبر ، أذرتاج

عقدت اللجنة البلمانية للعمل والسياسة العامة جلسة افتراضية عبر الاتصال المرئي في 7 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن رئيس اللجنة موسى قولييف افتتح الجلسة الافتراضية بنتائج الحرب الوطنية لتحرير الاراضي من الاحتلال الأرميني المستمرة 44 يوما والمنتهية بالنصر الباهر لجيش أذربيجان سائلا الله الشهيد أن يرحم شهداء الوطن الغالي ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنته وان يشفي شفاء عاجلا المصابين والجرحى من الجنود والمسالمين العزل جراء العدوان الحربي الأرميني.

وأبلغ أن يوم النصر 8 نوفمبر يضاف الى قائمة أيام العطلة وغير ذي دوام العمل في البلد مضيفا أن يوم 27 سبتمبر يعلن عن يوم الذكرى في أذربيجان يوم احياء ذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من اجل تحرير اراضي الوطن من الاحتلال الأرميني كونه يوما ذا دوام العمل وغير العطلة.

ثم بحث اعضاء اللجنة الاوضاع الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد وتدابير محاربتها.

ثم نظرت اللجنة في تقرير عضو اللجنة وقار بايراموف حول التأمين الاجتماعي لقدماء الحرب ومشاركي الحرب وعائلات الشهداء وتكيفهم النفسي الاجتماعي.

وقال بايراموف إن تعزيز التأمين العام لعائلات الشهداء وقدماء الحرب من الاولويات الرئيسية لسياسة الدولة وأبان أن 20 آلية دعم مباشر ومشجع قيد التنفيذ حاليا في البلد لافراد عائلات الشهداء. واوضح أن كل عائلة شهيد يدفع لها مبلغ التأمين الإلزامي المقدر 11000 مانات ومنحة الرئيس الأذربيجاني المقدر 300 مانات ويضاف المبلغ الاضافي الى القسم المؤمن من المعاش التقاعدي للعمل لافراد عائلات الشهداء قدر 5ر93 ماناتا. وزاد أن الجهات ذات الصلة تنفذ آليات الدعم المختلفة لمثل هذه العائلات موضحا أن معاقي الحرب يتم تنفيذ 12 آلية دعم مباشر ومشجع لهم مبينا أن معاقي الحرب من الفئة الاولى يدفع التأمين الإلزامي المقدر 8800 مانات ومن الفئة الثانية 6600 مانات ومن الفئة الثالثة 4400 مانات ومشاركي الحرب المصابين بجروح خطرة 2750 مانات والمصابين بجروح غير خطرة 550 مانات. ومعاقو الحرب الذين لا يحق لهم الحصول على المعاش التقاعدي للعمل من الفئة الاولى يحصلون على المعاش التقاعدي المقدر 150 مانات ومن الفئة الثانية 130 مانات ومن الفئة الثالثة 110 مانات بجانب دفع منح الرئيس الأذربيجاني لمثل هؤلاء الاشخاص المقدرة لكل فئة على التوالي 250 مانات و230 مانات و210 مانات. وابلغ أن المبلغ الشهري المتوسط للمعاش التقاعدي للعمل المدفوع للمواطنين المدنيين بسبب الاعاقة 261 مانات والمبلغ الشهري المتوسط للمعاش التقاعدي للعمل المدفوع للموظفين العسكريين 515 مانات.

ولفت بايراموف خاصة الى أن مالكي الاراضي الصالحة للزراعة يعدون غير العاطلين عن العمل قانونا وهناك عدد كبير من عائلات الشهداء ومعاقي الحرب يملكون مثل تلك الاراضي ولا يعدون عاطلين عن العمل وذلك يشكل قيودا امامهم للخروج الى برامج اجتماعية واقترح بادراج مادة اضافية الى التشريع بهذا الشأن لرفع هذه القيود.

كما تقدم بمقترحات خاصة بمنح أولاد معاقي الحرب الحق في التعلم مجانا لدى المؤسسات التعليمية المتوسطة والمهنية والعالية على غرار اولاد الشهداء.