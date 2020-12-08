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    سياسة


    المجلس الوطني ينظر في جلسته القادمة في رفع الأحكام العرفية في أذربيجان

    ٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٠٥‎]

    باكو، 8 ديسمبر ، أذرتاج

    يعقد المجلس الوطني جلسة عامة قادمة في 11 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن الجلسة العامة تنظر في قرار المجلس الوطني في الاقرار بمرسوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن رفع نظام الأحكام العرفية ابتداء من الساعة 00.00 من يوم 12 ديسمبر عام 2020م.

    كما تبحث مسائل تعيين رئيس لغرفة الحسابات بجانب النظر في مشاريع تعديلات في عدد من القوانين منها التأمين الكامل للودائع وقانون العمل والتعليم والتعليم العام والتربية البدنية والرياضة والتعليم المهني والقانون المدني والضرائب في القراءة الاولى لها.

    AZERTAG.AZ :المجلس الوطني ينظر في جلسته القادمة في رفع الأحكام العرفية في أذربيجان
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