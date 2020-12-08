رئيس روسيا يبحث مع مستشارة ألمانيا الاوضاع في قراباغ

موسكو، 8 ديسمبر ، أذرتاج

بحث رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين مع مستشارة ألمانيا الاتحادية أنغيلا ميركل الاوضاع الراهنة في قراباغ خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما.

أفادت أذرتاج عن بيان الكرملين أن الطرفين أكدا على تمهيد التنفيذ المتوالي للاتفاقيات المنصوص عليها في البيان الثلاثي الموقع عليه من قبل زعماء أذربيجان وروسيا وارمينيا ظروفا للاستقرار العام في المنطقة.

وجاء في البيان أن "حل المشكلات الرئيسية للأهالي المتضررين جراء العمليات الحربية ضروري خاصة. كما من الضروري جلب هيئات دولية متخصصة في هذا السياق الى العمل الذي يشتغل به مركز المراقبة الانسانية المؤسس من قبل روسيا. وكلا الطرفان أبلغا جاهزيتهما للتعاون اللاحق ضمن مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا."

عبد الله يفا مراسلة أذرتاج