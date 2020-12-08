قطر 2020م: أذربيجان في المجموعة الاولى

زيورخ، 8 ديسمبر ، أذرتاج

سحبت قرعة مرحلة تصفيات منطقة أوروبا لكأس العالم لكرة القدم المقرر تنظيمه في قطر عام 2022م.

أفادت أذرتاج أن الحفل المنظم في مدينة زيورخ السويسرية حددت تركيب المجموعات العشر.

وسوف يتنافس منتخب أذربيجان في المجموعة الاولى أ مع منتخبات البرتغال وصربيا وايرلندا ولكسمبورغ.

وتتأهل منتخبات سوف تحتل المراكز الاولى في المجموعات العشر مباشرا الى نهائي قطر 2022م فيما تتأهل صاحبات المراكز الثانية بها لمرحلة الفصل. وتلتقي المنتخبات مع منافساتها مرتين ذهابا وإيابا خلال الفترة ما بين مارس ونوفمبر عام 2021م.

وسوف تتنافس صاحبات المراكز الثانية العشر مع منتخبين اثنين ياتيان من دوري الأقوام الاوروبية في مرحلة الفاصلة من اجل بطاقات مؤهلة الى المونديال في نظام مباراة واحدة لتحديد اسماء المنتخبات الثلاث الاخيرة التي ستشارك في البطولة العالمية.