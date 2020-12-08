ارتفاع حالة اصابة بكورونا في جورجيا 169 ألف و649 شخص

تبيليسي، 8 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 4 آلاف و673 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 169 ألف و649 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 1576 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 141 الف و392 مصاب من الوباء