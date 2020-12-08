الرئيس إلهام علييف: قدمت اقتراحات الى الجانب الايطالي للمشاركة في إعمار الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

تبدأ الآن مرحلة جديدة في بلدنا. سنعيد إعمار كل تلك المناطق. تتخذ خطوات اولية واطلقت مشاريع البنية التحتية الاولية. ما رأيتموه من مشاهد في اغدام يلاحظ في كل اراضينا المحررة. لم يبقى مبنى سليما في مدينة فضولي المحررة ايضا. نفس المشهد موجود في جبرايل وزنكيلان وقوبادلي.

افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف قال هذه الكلمات في لقائه مع نائب رئيس مجلس النواب الايطالي ايتوري روساتو والوفد المرافق له.

اعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره للضيوف على زيارتهم كنجه واغدام وقال: "تبدأ اليوم مرحلة اعادة الإعمار. ستجرى اعمال إعادة الإعمار واسعة النطاق. بالتأكيد، ستشارك فيها شركات اذربيجانية قبل كل شيء، وسندعو شركات من البلدان الصديقة لنا، وبالأحرى، قد دعوناها. أريد كثيرا ان تشارك شركات ايطالية في هذه الاعمال، اعمال إعادة إعمار والانشاء. قدمت هذه الاقتراحات الى الجانب الايطالي بهذا الشأن. قريبا ستقام لقاءات عبر الاتصال المرئي."

اضاف الرئيس إلهام علييف ان الصداقة الحقيقية تظهر نفسها وقت الضيق. وأظهرت هذه الحرب لنا في الوقت ذاته من هم الاصدقاء الحقيقيون لاذربيجان واية بلدان صديقة لنا. نحن شعب يقدر الصداقة. وزيارتكم الى اذربيجان اظهرت مرة اخرى ان ايطاليا في الحقيقة صديق حقيقي لاذربيجان.