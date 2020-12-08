سفير أذربيجان يقدم اوراق اعتماده الى رئيس كوستا ريكا

سان خوسيه، 8 ديسمبر، أذرتاج

قدم سفير أذربيجان لدى كوستا ريكا محمد طالبوف اوراق اعتماده الى رئيس البلد كارلوس ألوارادو كيسادا في حفل منظم عبر الاتصال المرئي.

أفادت أذرتاج أن أن السفير طالبوف نقل في اللقاء الافتراضي اولا تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأطيب تمنياته الى الرئيس كيسادا فيما عبر رئيس كوستا ريكا بدوه عن شكره راجيا نقل تحياته الى الرئيس إلهام علييف.

وتم التأكيد في اللقاء الافتراضي على وجود علاقات الصداقة التقليدية بين أذربيجان وكوستا ريكا مع الاشارة في هذا السياق الى تعاون الطرفين ثنائيا وضمن المنظمات الدولية تعاون مثمرا والى وجود امكانات تعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والسياحة والتعليم والعلم والزراعة مع التعبير عن الامل في ارتقاء العلاقات بين البلدين الى مرحلة جديدة عن طريق جهود مشتركة.

وابلغ السفير طالبوف أن أذربيجان تشيد بموقف كوستا ريكا المعتمد على القانون الدولي من نزاع قراباغ المنتهي طيلة السنوات المديدة التي شهدت احتلال أرمينيا اراضي أذربيجان المعترف بها على المستوى الدولية مشيرا الى أهمية اعارة وزارة الخارجية في كوستا ريكا اهتماما مستمرا للاصطدام الأخير الواقع بين أرمينيا وأذربيجان وبيانٍ كانت الخارجية قد أصدرته في هذا الشأن. وتحدث السفير كذلك عن البيان الموقع عليه من قبل رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس الوزراء الأرميني مبلغا أن جيش أرمينيا المعتدي أخرج من اراضي أذربيجان وفقا لمطالب الوثيقة.

وفي الختام تمنى الرئيس كيسادا الامن والامان والسلام لجمهورية أذربيجان مهنيا السفير طالبوف بتعيينه سفيرا لدى بلاده وتمنى له نجاحا في عمله الدبلوماسي ودعاه لزيارة كوستا ريكا في المستقبل المنظور.