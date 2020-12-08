باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج فازت المبارزة الأذربيجانية آنا باشتا بالميدالية الذهبية في بطولة روسيا المفتوحة. حصلت على الميدالية بعد فوزها بنقطة 15-12 على الروسية ألينا ميخائيلوفا في النهائي.

AZERTAG.AZ : مبارزة أذربيجانية تفوز بالبطولة المفتوحة في روسيا

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