مبارزة أذربيجانية تفوز بالبطولة المفتوحة في روسيا
AzerTAg.az
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج
فازت المبارزة الأذربيجانية آنا باشتا بالميدالية الذهبية في بطولة روسيا المفتوحة. حصلت على الميدالية بعد فوزها بنقطة 15-12 على الروسية ألينا ميخائيلوفا في النهائي.
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