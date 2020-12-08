الرئيس علييف يرسم بتأسيس صندوق دعم تأمين الجرحى وعائلات الشهداء في الدفاع عن سلامة اراضي أذربيجان

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف على مرسوم ينص على تأسيس صندوق دعم تأمين الجرحى وعائلات الشهداء في الدفاع عن سلامة أراضي أذربيجان (صندوق "ياشات").

أفادت أذرتاج أن الصندوق يؤسس بغية تشكيل منصة نزيهة وفاعلة وسهل المنال من اجل تقديم دعم اضافي الى التدابير المنفذة من قبل الدولة في مجال التأمين الاجتماعي للأشخاص المشار اليهم في الآتي:

* المجندون الذين حددت إعاقتهم بشأن الدفاع عن سلامة أراضي جمهورية أذربيجان وأفراد عائلات الجنود الشهداء؛

* موظفي المؤسسات العامة الذين حددت إعاقتهم جراء تنفيذهم مهام خدمية في الأراضي المحررة من الاحتلال وكذلك عبر مشاركتهم في تدابير إزالة عواقبه بعد انتهاء العمليات الحربية أو أفراد عائلات الموظفين المقتولين؛

أموال الصندوق تتشكل على حساب إعانات مواطني أذربيجان وابناء الجلدة المقيمين في الخارج وسائر الاشخاص الطبيعية والاعتبارية بصورة أموال مالية متطوعة وكذلك سائر الموارد غير الحظورة قانونا.

مدير اموال الصندوق هو الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني "أسان خدمة".

ويشرف مجلس للإمناء يؤسسه الرئيس الأذربيجاني إشرافا عاما على تشكيل اموال الصندوق وادارتها.

ويصدق المرسوم كذلك على قواعد وتعليمات تشكيل اموال الصندوق وإدارتها والاستفادة منها.

كما يصدق القرار الجمهوري الموقع عليه من قبل رئيس الدولة على تركيب مجلس أمناء صندوق دعم تأمين الجرحى وعائلات الشهداء في الدفاع عن سلامة أراضي أذربيجان.