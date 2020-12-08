باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج استكمل إنشاء جزء طريق يئني خيناليق بين ألبان وكوركون وسوساي الذي طوله 24 كم. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الدولة للطرق البرية ان الطريق البري تم تزويده بكل المتطلبات العصرية وتم تركيب شارات الطريق وانشئ عليه جسران بطول 61 و66 مترا.

AZERTAG.AZ : استكمال انشاء جزء طريق يني خيناليق بين ألبان وسوساي

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