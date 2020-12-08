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    وزارة الثقافة تقدم مشروع "لنعرف تراثنا المسيحي": المعبد الألباني الدائري

    ٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٦]

    باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

    تواصل وزارة الثقافة مشروع "لنعرف تراثنا المسيحي". تقدم في اطار المشروع مقاطع فيديو عن معابد وكنائس محمية من قبل الدولة في اراضي أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الموضوع الحالي في اطار المشروع مكرس للمعبد الألباني الدائري الموجود في قلعة نوخا بمدينة شاكي. يعود تاريخ المعبد الى الفترة ما بين القرنين الخامس والسادس. يقع داخل هذا المعبد متحف شاكي للفنون التطبيقية الشعبية.

    اعلنت وزارة الثقافة ان التراث المسيحي والمعابد المسيحية في الاراضي المحررة من الاحتلال ستحمى وسيتم ترميمها وتدشينها.

    يمكن مشاهدة مقطع فيديو في رابط: https://www.youtube.com/watch?v=AE6nNW3E57o

    AZERTAG.AZ :وزارة الثقافة تقدم مشروع "لنعرف تراثنا المسيحي": المعبد الألباني الدائري
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