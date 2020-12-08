قوبا، 8 ديسمبر، أذرتاج كشف موظفو شرطة محافظة قوبا عن مقهى كانت ناشطة بخلاف قواعد نظام الحجر الصحي الخاص. أفادت أذرتاج عن بيان ادارة الشرطة أن عناصر الشرطة أوقفوا على الفور نشاط المقهى واقتيد صاحب المقهى علي اكبروف و9 زبائن بها الى قسم الشرطة. وتم تغريمهم وفقا للقانون ساري المفعول اداريا مع اجراء حديث وقائي معهم بشأن ضرورة الامتثال بقواعد الحجر الصحي المفروضة.

AZERTAG.AZ : تغريم صاحب مقهى وزبائن بها لانتهاك قواعد نظام الحجر الصحي في قوبا

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