باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج تقدم الرئيس الأذربيجاني القائد الاعلى إلهام علييف بمبادرة تسمية محطة جديدة لمترو أنفاق باكو بـ "8 نوفمبر" بمناسبة يوم النصر. أفادت أذرتاج أن قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الصدد ينص على ما يلي: "تقررت تسمية محطة جديدة تقع في عنوان حارة 1065 على شارع سليموف بحي نسيمي لمترو أنفاق باكو بـ "8 نوفمبر" بناء على مبادرة الرئيس الأذربيجاني القائد الاعلى للقوات المسلحة."

AZERTAG.AZ : محطة مترو انفاق باكو الجديدة تسمى بـ "8 نوفمبر" بمبادرة الرئيس علييف

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