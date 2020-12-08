أذربيجان: تسجيل 4387 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و3133 حالة شفاء ووفاة 38 شخصا
AzerTAg.az
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:١٣]
باكو، 8 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(
أصيب 4387 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 3133 شخص من هذا المرض وتوفي 38 شخصا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 154 ألف و152 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 93 الفا و411 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1713 مريض ويستمر علاج 59028 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و865 ألف و512 فحص طبي.
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