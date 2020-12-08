سفير أذربيجان يحيط وزيرة الخارجية في أندورا علما بتحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال الأرميني

أندورا لا فيلا، 8 ديسمبر، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان في مملكة إسبانيا وفي الوقت ذاته لدى امارة اندورا أنار محرموف بوزيرة الخارجية في أندورا ماريا اوباتش فونت.

أفادت أذرتاج أن السفير ابلغ خلال اللقاء أن جيش أذربيجان المظفر الذي نفذ تدابير الهجوم المضاد والجوابية بالامتثال التام بالقانون الانساني الدولي وضمن الحق في الدفاع عن النفس ابتداء من 27 سبتمبر العام الحالي بقيادة الرئيس الأذربيجاني القائد الاعلى للقوات المسلحة حقق نصرا باهرا مجيدا خلال المعارك التي دامت خلال مدة 44 يوما وحرر أراضي البلد المحتلة.

واوضح أن سحب قوات الاحتلال الأرميني من محافظات أغدام وكلبجار ولاتشين الأذربيجانية الى اول ديسمبر الجاري أمّن وفقا للبيان المشترك الموقع عليه في 10 نوفمبر 2020م من قبل رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس الوزراء الأرميني المترتب منه سحب قوات الاحتلال الأرميني من اراضي أذربيجان المحتلة وبذلك تم تأمين سيادة البلد على جميع اراضي أذربيجان.

واضاف أن قوات أرمينيا وأهاليها ارتكبوا جرائم وحشية وتخريبية خلال مغادرتهم اراضي أذربيجان ومن ضمنها احراق المساكن والمناطق السكنية واضرام النار على مزارع وغابات وباستخدام الفوسفور الابيض للقضاء على النباتات والحيوانات فيها نموذجا آخر منهم لارتكاب الجرائم البيئية البشعة.

وقال السفير إن الاضرار المادية الملحقة بالبنية التحتية الاجتماعية الاقتصادية والآثار التاريخية والثقافية والدينية والبيئة والمساكن الخاصة والمباني السكنية كثيرة الادوار والطوابق ستقدر من قبل خبراء دوليين وستعاقب أرمينيا معاقبة دولية لتأمين دفعها تعويضات الى الجانب الأذربيجاني عبر المحاكم الدولية المدنية والعسكرية.

كما بحث الجانبان في اللقاء مسائل آفاق تطوير العلاقات الثنائية والتعاون ضمن المنظمات الدولية وتوسيع القاعدة القانونية وعدد من المسائل الدولية.

كما تبادل الطرفان الاراء خلال اللقاء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.