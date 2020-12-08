رئيسة مؤسسة حيدر علييف: ينطلق مشروع اعادة بناء الآثار الدينية والمساجد لدى أرض قراباغ القديمة
AzerTAg.az
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٦]
قراباغ، 8 ديسمبر، أذرتاج
قالت مهربان علييفا إن مؤسسة حيدر علييف تباشر تنفيذ مشروع يتضمن اعادة بناء الآثار الدينية والمساجد في ارض قراباغ القديمة.
أفادت أذرتاج عن السيدة علييفا النائبة الاولى للرئيس رئيسة مؤسسة حيدر علييف قولها في مشاركة لها في حسابها على الانستغرام أن مؤسسة حيدر علييف تطلق اليوم مشروع اعادة البناء في قراباغ المحررة من الاحتلال الأرميني لما دمر خلال 30 سنة من الاحتلال من الاثار التاريخية والدينية والمساجد والعتبات المقدسة والحفاظ عليها واصلاحها الشامل مفيدة أن الاعمال قد انطلقت في مدينة شوشا ومحافظة أغدام.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٨]
٠٣.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٨]
٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٢١]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤١]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٥]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٠٠]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٥١]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٥٢]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٥٨]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٣٨]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٧]
٠٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤١]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٩]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:١٣]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٠]
٠٥.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤١]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٥]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:١٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٨]
٠٥.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٥]
٠٥.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك