رئيسة مؤسسة حيدر علييف: ينطلق مشروع اعادة بناء الآثار الدينية والمساجد لدى أرض قراباغ القديمة

قراباغ، 8 ديسمبر، أذرتاج

قالت مهربان علييفا إن مؤسسة حيدر علييف تباشر تنفيذ مشروع يتضمن اعادة بناء الآثار الدينية والمساجد في ارض قراباغ القديمة.

أفادت أذرتاج عن السيدة علييفا النائبة الاولى للرئيس رئيسة مؤسسة حيدر علييف قولها في مشاركة لها في حسابها على الانستغرام أن مؤسسة حيدر علييف تطلق اليوم مشروع اعادة البناء في قراباغ المحررة من الاحتلال الأرميني لما دمر خلال 30 سنة من الاحتلال من الاثار التاريخية والدينية والمساجد والعتبات المقدسة والحفاظ عليها واصلاحها الشامل مفيدة أن الاعمال قد انطلقت في مدينة شوشا ومحافظة أغدام.