أنقرة، 8 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية الجورجي دافيد زالكالياني. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية التركية ان الوزيرين ناقشا مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد والتعاون داخل المنظمات الدولية والقضايا الإقليمية والتعاون الثلاثي بين تركيا وأذربيجان وجورجيا.

AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية التركي والجورجي

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