مقر العمليات: تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 31 يناير

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

يواجه المجتمع الدولي الموجة التالية الجارية حالياً لوباء COVID-19. تم الإبلاغ عن أكثر من 60 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم وعن وفاة أكثر من مليون شخص بسبب النوعية الجديدة من فيروس كورونا. في هذه المرحلة من الجائحة، أدى المعدل المرتفع للإصابة بالفيروس إلى إعادة إدخال إجراءات الحجر الصحي الصارمة في مختلف البلدان.

أبلغ مقر العمليات لمجلس الوزراء أذرتاج أنه مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع مستوى الإصابة في أذربيجان في الأشهر الأخيرة، فقد تقرر تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الصارمة لمنع تفشي الفيروس في البلاد.

وبحسب قرار مجلس الوزراء ذي الصلة بجمهورية أذربيجان:

تم تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 31 يناير 2021 الساعة 06:00.

سيتم تطبيق نظام حجر صحي خاص صارم في جميع أنحاء البلاد من الساعة 00:00 يوم 14 ديسمبر 2020 إلى الساعة 00:00 يوم 18 يناير 2021 ؛ بسبب تشديد نظام الحجر الصحي الخاص تعليق العمل والخدمات في جميع أنحاء البلاد باستثناء مجالات العمل والخدمات المحددة في القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس وزراء جمهورية أذربيجان من تمام الساعة 00:00 يوم 14 ديسمبر 2020 إلى تمام الساعة 00:00 يوم 18 يناير 2021. يُسمح لجميع المؤسسات التجارية ومؤسسات تقديم الطعام العامة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ودور الشاي بتقديم خدمات التوصيل للعملاء أو بيعها عبر الإنترنت فقط ؛ يعلق السفر ذهاباً وإياباً إلى أراضي مدن باكو وسومغاييت وكنجه ومينجكاتشيفير وشيروان ومقاطعة أبشيرون، وكذلك مراكز مقاطعات لانكران وماسالي وجليل أباد وشاكي وزغاتالا وغوبا وخاشماز ويفلاخ وبردا وبيلاسووار وإسماعيلي (باستثناء القرى والبلدات) من الساعة 00:00 يوم 14 ديسمبر 2020 إلى الساعة 00:00 يوم 18 يناير 2021، باستثناء حركة المركبات العاملة والمركبات ذات الأغراض الخاصة، وكذلك الشاحنات والمركبات التابعة للوكالة الوطنية لإزالة الألغام في جمهورية أذربيجان.

يتم تطبيق نظام الإذن بالرسائل القصيرة في الحالات التالية:

- مغادرة مكان الإقامة والتواجد بسبب الضرورة الطبية العاجلة أو العلاج المقرر (يتم إصدار التصريح لمدة 3 (ثلاث) ساعات داخل المقاطعة والمدينة وعند الضرورة التحرك بين المدن والمقاطعات تؤخذ بالاعتبار مسافة بين النقطة التي هو فيها والنقطة التي يأخذ العلاج فيها) كما تؤخذ مدة الإجراء في الاعتبار ويتم تحديد فترة العودة بشهادة صادرة عن طبيب وإذا لزم الأمر ويتم تقديمها إلى ضباط الشرطة إذا لزم الأمر)؛

- لتلبية الحاجة في شراء المواد الغذائية والضروريات اليومية الأخرى والأدوية (محلات المواد الغذائية والسوبيرماركيت والأسواق والصيدليات) والخدمات العامة والخدمات المصرفية والبريدية وغيرها من الخدمات المقدمة في مجالات العمل والخدمات المسموح لها بمواصلة أنشطتها، وكذلك مغادرة مكان الإقامة والتواجد بسبب الأنشطة الخارجية (يتم إصدار الإذن مرة واحدة في اليوم لمدة لمدة 3 (ثلاث) ساعات ويتم تحديد فترة العودة لأولئك الذين غادروا محل إقامتهم وموقعهم بسبب الحاجة إلى استخدام الخدمات العامة من خلال شهادة صادرة عن الوكالة الحكومية ذات الصلة.

يجب على كل شخص الحصول على إذن من خلال خدمة 102 لمركز الاتصال لخدمة إدارة وحدات العمل التابعة لوزارة الداخلية لجمهورية أذربيجان لمغادرة مكان الإقامة والتواجد فيما يتعلق بحضور جنازة أحد الأقارب المقربين.

يُسمح للأشخاص الذين لديهم تذاكر للرحلات الدولية والمحلية بالانتقال من مكان إقامتهم وتواجدهم على أساس تذاكرهم ويُسمح للأشخاص الذين يدخلون البلاد من حدود الدولة بدخول مكان إقامتهم وتواجدهم على أساس الختم في جواز سفرهم.

سيتم تمديد القيود المفروضة على نقل الركاب في مترو باكو حتى الساعة 06:00 يوم 31 يناير 2021.

سيتم تمديد القيود المفروضة على وسائل النقل العام يومي السبت والأحد في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة 06:00 يوم 31 يناير 2021 ؛ مع الأخذ في الاعتبار تأثير القيود على النشاط الاقتصادي من الساعة 00:00 يوم 14 ديسمبر 2020 إلى الساعة 00:00 يوم 18 يناير 2021 ستقدم المساعدة بقدر 190 مانات لمرة واحدة، لحوالي 600 ألف شخص محتاج، تم تحديدهم خلال نظام الحجر الصحي المشدد السابق. في الوقت نفسه، من المخطط تقديم المساعدة لأصحاب المشاريع العاملين في المناطق المتضررة.

من الجدير بالذكر أن استخدام الأقنعة الطبية إلزامي في جميع المناطق الداخلية والخارجية بالدولة خلال نظام الحجر الصحي الخاص.

ندعو الجميع إلى دعم الإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع تفشي الفيروس على نطاق واسع والالتزام الصارم بمتطلبات الحجر الصحي في مكافحة فيروس COVID-19 لحماية صحة أنفسكم وعائلاتكم.

في الوقت الحاض، من الضروري عدم التواجد في الأماكن العامة لتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين ومراقبة المسافة الاجتماعية في الداخل والخارج واستخدام الأقنعة الطبية وغيرها من معدات الحماية، إذا ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية. كما ندعو إلى الالتزام الصارم بمتطلبات العزل الذاتي عند ظهور علامات أولى للمرض وتنفيذ الإجراءات العلاجية اللازمة.a