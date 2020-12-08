سيقدم معونة نقدية قدرها 190 مانات الى 600 الف ساكن بسبب تشديد نظام الحجر الصحي الصارم

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

سيتم تقديم معونة نقدية قدرها 190 مانات لكل ساكن (حوالي 600 الف شخص) عاطل عن العمل في اذربيجان بسبب تشديد نظام الحجر الصحي الصارم من 14 ديسمبر حتى 18 يناير عام 2021.

كما يقرر تقديم مساعدات الى رجال الاعمال المتضررين من تشديد نظام الحجر الصحي الصارم.