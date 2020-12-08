تم تمديد إيقاف خدمات مترو باكو حتى 31 يناير

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

تم تمديد ايقاف خدمات ميترو انفاق باكو حتى الساعة السادسة صباحا في 31 يناير عام 2021.

افادت وكالة اذرتاج ان مقر العمليات أعلن تمديد سريان القيود المفروضة على حركة المواصلات العامة في يومي السبت والاثنين في كل انحاء البلد حتى الساعة السادسة صباحا في 31 يناير عام 2021.