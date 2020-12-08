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    التلقيح ضد «كورونا» مجاناً في المغرب

    ٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:١٥‎]

    باكو، 8 ديسمبر، أّذرتاج

    ‎ "أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة"، حسبما جاء في بيان تلقت وكالة اذرتاج نسخة منه من السفارة المغربية في اذربيجان.

    ‎ كما ورد في البيان: "وتنبع هذه الالتفاتة الملكية الكريمة من العناية الملكية والرعاية الإنسانية، التي ما فتئ جلالته يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى لهذا الفيروس بالمغرب.

    ‎ كما تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة. وتهدف إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في أفق عودة المواطنين، تدريجيا، إن شاء الله، لممارسة حياتهم العادية، في طمأنينة وأمان.

    ‎ وتجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك، حفظه الله، سبق أن ترأس، في 9 نونبر الماضي، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، في إطار تتبع جلالته المستمر لتطور هذه الجائحة، والتدابير المتخذة لمكافحة انتشارها، وحماية صحة وسلامة المواطنين".

    AZERTAG.AZ :التلقيح ضد «كورونا» مجاناً في المغرب
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    التلقيح ضد «كورونا» مجاناً في المغرب