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    وكالة الأناضول تنشر مقال عن جسر "خودافرين" في محافظة جبرائيل الأذربيجانية

    ٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٣٧]

    أنقرة، 8 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تواصل وكالة الأناضول التركية للأنباء إبلاغ المجتمع الدولي بالحقائق حول الاحتلال العسكري لأذربيجان من قبل أرمينيا المعتدية وعواقبه.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في مقال نشرته وكالة "الأناضول".

    "تواجه العديد من المعالم التاريخية في مدينة جبرائيل بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني مخاطر الانهيار والاندثار نتيجة الإهمال الذي تعرضت لها خلال 27 سنة من الاحتلال الأرميني. ينشر في المقال معلومات حول التاريخ والبنية المعمارية وفضلاً عن الأهمية الاستراتيجية لجسور "خودافرين". تبدو المناطق السكنية الساحلية لنهر أراز في هذه المنطقة مختلفة، والتي تحدد حدود الدولة بين أذربيجان وإيران. ويلاحظ أن أذربيجان اكتسبت التراث التاريخي من خلال إنقاذ المنطقة من الاحتلال وسيطرت من ناحية أخرى على حدود الدولة.

    AZERTAG.AZ :وكالة الأناضول تنشر مقال عن جسر "خودافرين" في محافظة جبرائيل الأذربيجانية
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    وكالة الأناضول تنشر مقال عن جسر "خودافرين" في محافظة جبرائيل الأذربيجانية