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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والوفد المرافق له

    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٣:١٦]

    باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

    استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 9 ديسمبر وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين اذربيجان وايطاليا والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والوفد المرافق له
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يلتقي وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يلتقي وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والوفد المرافق له