باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 9 ديسمبر وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين اذربيجان وايطاليا والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والوفد المرافق له

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