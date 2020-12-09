طهران، 9 ديسمبر، أذرتاج وصل وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 9 ديسمبر في زيارة الى جمهورية ايران الاسلامية. افادت وكالة أذرتاج ان الوزير جيهون بايراموف يلتقي خلال الزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف وكبار المسئولين الآخرين. ستناقش خلال اللقاءات آفاق تطوير العلاقات ومسائل الأمن الاقليمي.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الاذربيجاني يصل في زيارة الى ايران

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