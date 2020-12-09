فيلم "تشولتشو" الاذربيجاني يحصل على جوائز في البرازيل والهند

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

حصل فيلم "تشولتشو" (رجل البراري) على جوائز مختلفة في المهرجان الدولي Gralha Internatıonal Monthy Fılm Awards 2020.

افادت وكالة أذرتاج ان هذا الفيلم حصل على جائزة في فئات "افضل فيلم روائي" و"افضل مخرج" و"أفضل منتج" و"افضل عمل رسام" و"افضل رسام ازياء".

سبق وحاز هذا الفيلم على جائزة في فئة "افضل عمل مخرج" في مهرجان السينما الدولي المستقل السابع في الهند. اعلنت نتائج المسابقة عبر الاتصال المرئي بسبب جائحة كورونا.

تفيد أذرتاج أن فيلم " تشولتشو" للمخرج شامل علييف أنتج في عام 2012 في استوديو "أذربيجان فيلم" بطلب من وزارة الثقافة. حصل الفيلم على أكثر من 40 جائزة مختلفة من خلال المشاركة في 73 مهرجاناً سينمائياً دولياً تغطي 5 قارات.

عموماً حصل فيلم "تشولتشو" عدة مرات على الجائزة في فئات "أفضل فيلم روائي" و"أفضل عمل مخرج" و"أفضل سيناريو" و"أفضل ممثلة" و"للأبحاث الإبداعية"، بالإضافة إلى شهادات وجوائز خاصة من لجنة التحكيم وكما حصل على جائزة "هوماي" الوطنية.

كاتب سيناريو الفيلم ودادي حسنوف والمصور رفيق غولييف والرسامان رفيق نصيروف وإبراهيم أمينوف والمنتج مشفق حتموف. ومثل الأدوار في الفيلم ودادي حسنوف وبهروز واقف أوغلو وجاويدان محمدوف والآخرون