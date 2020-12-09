أذربيجان: تسجيل 4403 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2919 حالة شفاء ووفاة 42 شخصا
AzerTAg.az
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٢٢]
باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(
أصيب 4403 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 2919 شخص من هذا المرض وتوفي 42 شخصا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 158 ألف و555 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 96 ألفا و330 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1755 مريض ويستمر علاج 60470 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و884 ألف و578 فحص طبي.
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