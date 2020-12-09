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    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي الرئيس الإيراني

    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]

    طهران، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في 9 ديسمبر، وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية إيران الاسلامية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية في المنطقة.

    ونقل جيهون بايراموف تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى الرئيس حسن روحاني.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي الرئيس الإيراني
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