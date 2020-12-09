البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ10 ديسمبر
AzerTAg.az
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 ديسمبر / كانون الأول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 10 ديسمبر / كانون الأول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٢]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
٠٣.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٠]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٤٧]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٩]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤١]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٥٨]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٣٨]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٧]
٠٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤١]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٩]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٢٢]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:١٣]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٠]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤١]
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٥]
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٣٢]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٥]
٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك