رئيس تركيا يصل الى اذربيجان في زيارة رسمية

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

وصل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية الى جمهورية اذربيجان في 9 ديسمبر.

افادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلا البلدين تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

وكان في استقبال رجب طيب اردوغان والسيدة قرينته أمينة اردوغان في مطار باكو النائب الاول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية رامز حسنوف والوفد المرافق له.