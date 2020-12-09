  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس تركيا يصل الى اذربيجان في زيارة رسمية

    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]

    باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

    وصل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية الى جمهورية اذربيجان في 9 ديسمبر.

    افادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلا البلدين تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

    وكان في استقبال رجب طيب اردوغان والسيدة قرينته أمينة اردوغان في مطار باكو النائب الاول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية رامز حسنوف والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :رئيس تركيا يصل الى اذربيجان في زيارة رسمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي الرئيس الإيراني
    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٠]
    وزير الخارجية الاذربيجاني يصل في زيارة الى ايران
    ٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٣٧]
    وكالة الأناضول تنشر مقال عن جسر "خودافرين" في محافظة جبرائيل الأذربيجانية
    ٠٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤١]
    سفير أذربيجان يحيط وزيرة الخارجية في أندورا علما بتحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال الأرميني
    رئيس تركيا يصل الى اذربيجان في زيارة رسمية رئيس تركيا يصل الى اذربيجان في زيارة رسمية رئيس تركيا يصل الى اذربيجان في زيارة رسمية رئيس تركيا يصل الى اذربيجان في زيارة رسمية رئيس تركيا يصل الى اذربيجان في زيارة رسمية رئيس تركيا يصل الى اذربيجان في زيارة رسمية رئيس تركيا يصل الى اذربيجان في زيارة رسمية