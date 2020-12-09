حوالي 60 ألف وفاة من كورونا في إيران

طهران، 9 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 10 آلاف و223 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون 72 ألفا و620 شخص.

تم تسجيل 295 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 51 ألفا و212 شخص.

تعافى 765 الف و639 مصاب تماما وترخصوا.

بدأ العلماء الإيرانيون اختبار لقاح ضد فيروس كورونا لدى البشر.

ويذكر انه تم إدراج 24 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.