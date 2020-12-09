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    ارتفاع حالة اصابة بكورونا في جورجيا 175 ألف شخص

    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٨]

    تبيليسي، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 4 آلاف و734 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 174 ألف و383 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 1614 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 145 الف و287 مصاب من الوباء

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة اصابة بكورونا في جورجيا 175 ألف شخص
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