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    أذبرومو يناقش توسيع التعاون مع WAIPA

    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٧]

    باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

    ناقش صندوق ترويج التصدير والاستثمار في اذربيجان (أذبرومو) مع الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات WAIPA آفاق توسيع التعاون.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن اذبرومو ان الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات أجرت اجتماعا مع الاعضاء فيها. نوقشت في الاجتماع مسائل جلب استثمارات والخطط للعام القادم والتدابير المخططة في اطار "وايبا" وغيرها من المسائل.

    تحدث القائم باعمال رئيس صندوق أذبرومو يوسف عبداللايف عن نشاط الصندوق وآفاق تطوير التعاون مع وايبا. يجب الذكر ان وايبا تأسست عام 1995 وانضم صندوق اذبرومو الى عضويتها عام 2010 وحاليا تتمتع بصفة مدير اقليمي في آسيا المركزية.

    AZERTAG.AZ :أذبرومو يناقش توسيع التعاون مع WAIPA
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