الرئيس إلهام علييف: سنعمل مع شركات من الدول الصديقة في أراضينا المحررة من الاحتلال

باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

نعتزم النظر في قضايا التعاون الاقتصادي ومشاركة المزيد من الشركات الإيطالية في أذربيجان من خلال الاستفادة من العلاقات السياسية الجيدة بين بلدينا. ويشمل ذلك خططنا الكبرى لإعادة بناء وإعمار المدن المدمرة في أذربيجان الى جانب مجالات التعاون التقليدية. لأننا بحاجة إلى إنشاء بنية تحتية جديدة - طرق جديدة وسكك حديدية ومطارات ومدارس ومستشفيات.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف أدلى بهذا التصريح في لقاء مع الوفد برئاسة وكيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي والرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وإيطاليا مانليو دي ستيفانو.

قال رئيس الدولة مشيرا الى تدمير قرى ومدن قاراباغ من قبل الأرمن بوحشية: "لقد اتخذنا الخطوات الأولى نحو إعادة الإعمار. تم توقيع الاتفاقيات الأولى وكما قلت، سنعمل مع شركات من دول صديقة في الأراضي المحررة. تم توقيع الاتفاقيات الأولى مع الشركات التركية وهذا أمر طبيعي، لأن تركيا دولة شقيقة".

وأعرب الرئيس عن أمله في أن يتم توقيع العقود المقبلة مع الشركات الإيطالية. "وهذا أمر طبيعي، لأن إيطاليا صديقة قريبة لأذربيجان. لقد شهدنا موقفكم خلال العلاقات الدبلوماسية الطويلة بين بلدينا وخاصة أثناء الحرب. إن زيارة نوابكم البرلمانيين إلى أذربيجان بعد أقل من شهر من انتهاء الحرب تظهر صداقتنا القوية. ونحن نقدر بادرة التضامن والدعم هذه".