الرئيس إلهام علييف يمنح مجموعة من العسكريين وسامي "ظفر" و"قاراباغ"

باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وقع الرئيس إلهام علييف مرسوم بتكريم عسكريي القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان في 9 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج انه وفقا للمرسوم، تم تكريم مجموعة من عسكريي القوات المسلحة الذين قادوا العمليات العسكرية بمهنية عالية من اجل تحرير أراضي جمهورية أذربيجان واستعادة وحدة الأراضي وأظهروا الشجاعة أثناء أداء الخدمة العسكرية. ومُنح 33 منهم (3 أشخاص بعد وفاتهم) وسام "ظفر" و204 عسكري (48 شخصًا بعد وفاتهم) وسام "قاراباغ".