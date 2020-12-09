تطبيق نظام الإذن بالرسائل القصيرة في عدد من المدن والمقاطعات من 14 ديسمبر إلى 18 يناير

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

ستسمح مغادرة الأفراد لمكان الإقامة والتواجد في عدد من المدن والمناطق من خلال نظام الإذن بالرسائل القصيرة أو خدمة 102 لمركز الاتصال لخدمة إدارة وحدات العمل التابعة لوزارة الداخلية لجمهورية أذربيجان من الساعة 00:00 يوم 14 ديسمبر 2020 إلى الساعة 00:00 يوم 18 يناير 2021.

ينص قرار مجلس الوزراء ذي الصلة على تطبيق هذه القواعد في مدن باكو وسومغاييت وكنجه ومينجكاتشيفير وشيروان ومقاطعة أبشيرون، وكذلك مراكز مقاطعات لانكران وماسالي وجليل أباد وشاكي وزغاتالا وغوبا وخاشماز ويفلاخ وبردا وبيلاسووار وإسماعيلي (باستثناء القرى والبلدات).

يتم إصدار التصريح مرة واحدة في اليوم لمدة 3 (ثلاث) ساعات لمغادرة مكان الإقامة والتواجد بسبب الضرورة الطبية العاجلة أو العلاج المقرر داخل المقاطعة والمدينة وعند الضرورة التحرك بين المدن والمقاطعات تؤخذ بالاعتبار مسافة بين النقطة التي هو فيها والنقطة التي يأخذ العلاج فيه كما تؤخذ مدة الإجراء في الاعتبار ويتم تحديد فترة العودة بشهادة صادرة عن طبيب وإذا لزم الأمر ويتم تقديمها إلى ضباط الشرطة إذا لزم الأمر؛ يتم إصدار الإذن مرة واحدة في اليوم لمدة 3 (ثلاث) ساعات لتلبية الحاجة في شراء المواد الغذائية والضروريات اليومية الأخرى والأدوية (محلات المواد الغذائية والسوبيرماركيت والأسواق والصيدليات) والخدمات العامة والخدمات المصرفية والبريدية وغيرها من الخدمات المقدمة في مجالات العمل والخدمات المسموح لها بمواصلة أنشطتها، وكذلك مغادرة مكان الإقامة والتواجد بسبب الأنشطة الخارجية ويتم تحديد فترة العودة لأولئك الذين غادروا محل إقامتهم وموقعهم بسبب الحاجة إلى استخدام الخدمات العامة من خلال شهادة صادرة عن الوكالة الحكومية ذات الصلة.

يجب على كل شخص الحصول على إذن من خلال خدمة 102 لمركز الاتصال لخدمة إدارة وحدات العمل التابعة لوزارة الداخلية لجمهورية أذربيجان لمغادرة مكان الإقامة والتواجد فيما يتعلق بحضور جنازة أحد الأقارب المقربين.