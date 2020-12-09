إنشاء محطات "ظفر" و"شاكر" و"شوشا" للهاتف المحمول في قره باغ

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

تم إنشاء محطات "ظفر" و"شاكر" و"شوشا" للهاتف المحمول في أراضينا المحررة.

أبلغت وزارة النقل والاتصال والتكنولوجيا العالية وكالة أذرتاج أن مشروع "كذا وكذا أمور" أعد الفيديو عن إنشاء أول شبكة للهاتف المحمول في قره باغ. يقدم الفيديو معلومات مفصلة حول عملية بناء أول شبكة للهاتف المحمول في قره باغنا المحررة.

يشار إلى أن رجال الاتصال الأوائل في أراضينا المحررة أقاموا محطة تسمى "ظفر" في جبرائيل. وفي نفس الوقت، قاموا ببناء وتشغيل محطة "شاكر" وهي اختصار لعبارة "راديو تنفيذ شوشا-أغدام-كلبجار" (Şuşa-Ağdam-Kəlbəcər İmplementation Radio)، وكذلك محطة "شوشا" في وسط شوشا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل والاتصال والتكنولوجيا العالية ستعمل على بناء البنية التحتية للاتصالات والبريد على أساس التقنيات الجديدة وتوسيع البث الإذاعي والتلفزيوني وتوفير خدمات حديثة في نقل الركاب باختصار توفير خدمات نقل واتصالات وبريد عالية الجودة.