طهران، 9 ديسمبر، أذرتاج التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على هامش زيارة رسمية قام بها لجمهورية ايران الاسلامية. وبحث الوزيران خلال اللقاء الاوضاع الراهنة في المنطقة خاصة بعد توقيع البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر. وقدم الوزير بايراموف الى الجانب المقابل معلومات مفصلة حول الحرب الـ44 يوما الوطنية المنتهية بتحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال. ورحب الوزير ظريف بتحرر الاراضي المحتلة. وتبادل الطرفان الاراء حول تطوير علاقات التعاون الثنائية ضمن حسن الجوار وكذلك سائر المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية بيحث مع نظيره الايراني الاوضاع الراهنة في المنطقة بعد البيان الثلاثي

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