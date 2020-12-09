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    رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان يتناولان العشاء

    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٠٨]

    باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

    رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان اللذان يزوران أذربيجان في زيارة رسمية تناولوا العشاء معا في 9 ديسمبر اليوم.

    AZERTAG.AZ :رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان يتناولان العشاء
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    رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان يتناولان العشاء رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان يتناولان العشاء رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان يتناولان العشاء