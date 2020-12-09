رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان يتناولان العشاء
AzerTAg.az
٠٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٠٨]
باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج
رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان اللذان يزوران أذربيجان في زيارة رسمية تناولوا العشاء معا في 9 ديسمبر اليوم.
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