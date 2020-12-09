وزير الخارجية يلتقي برئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني

طهران، 9 ديسمبر، أذرتاج

عقد لقاء بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ورئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف.

وسمى رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني تحرير أراضي أذربيجان خطوة واجبة نحو تحقيق السلام والأمن المستدام. واشار الى اهمية رفع مستوى التعاون الشامل بين ايران وأذربيجان مؤكدا على اهمية استخدام امكانات مختلفة موجودة من اجل ذلك.

وتحدث رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف عن إرقاء مستويات التعاون الاقتصادي والثقافي وغيرهما بين جمهورية أذربيجان وجمهورية ايران الاسلامية وكذلك التعاون ما بين الحدود.

ونقل الوزير جيهون بايراموف التعازي والمواساة في اغتيال العالم الايراني في العلوم النووية جراء العمل الإرهابي. وذكر أن أذربيجان تدين جميع أشكال ومظاهر الإرهاب مبلغا أن هذا العمل الإرهابي مرفوض.

وتحدث الوزير بايراموف عن الحرب الـ44 يوما الوطنية الأذربيجانية مؤكدا بامتنان على مواقف داعمة لممثلي ايران رفيعي المستوى ومن ضمنهم القائد الاعلى للثورة الاسلامية الايرانية والرئيس وكذلك النواب الايرانيين.

كما بحث الطرفان سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كتانوف مراسل أذرتاج