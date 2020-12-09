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    سياسة


    عقد جلسة مجلس وزراء الخارجية لبلدان رابطة الدول المستقلة غدا

    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤٩]

    \طشقند، 9 ديسمبر، أذرتاج

    تستضيف أوزبكستان في 10 ديسمبر غدا جلسة لمجلس وزراء الخارجية لبلدان رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي برئاسة البلد المستضيف.

    أفادت أذرتاج أن الجلسة المرتقب عقدها بإشراف وزير الخارجية الأوزبكي عبد العزيز كاملوف يجمع وزراء الخارجية من أذربيجان وروسيا وبلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان وغيرها ورئيس اللجنة التنفيذية للرابطة الأمين التنفيذي سيرغي ليبيديف.

    وتبحث الجلسة النتائج المحرزة ضمن رابطة الدول المستقلة وأولويات جديدة للفعاليات المشتركة مع تبادل الاراء حول المشكلات الدولية والاقليمية والنظر في مشاريع وثائق سوف تطرح للتوقيع في اجتماع قادمة لمجلس رؤساء الدول المشاركة في الرابطة.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :عقد جلسة مجلس وزراء الخارجية لبلدان رابطة الدول المستقلة غدا
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