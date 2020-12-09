باكو ، 9 ديسمبر، أذرتاج تعادل نفطجي باكو الرديف مع كبز كنجة ضيفه سلبيا في الجولة التاسعة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 41 المنظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم بالعاصمة باكو قادها الحكم حاجييف دون جماهير. وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبَين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يحتل نفطجي الرديف المركز الخامس برصيد 15 نقطة فيما يليه كبز سادسا برصيد 14 نقطة.

AZERTAG.AZ : نفطجي الرديف يتعادل مع كبز الكنجوي

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