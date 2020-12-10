وزير الخارجية يجتمع مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني

طهران، 10 ديسمبر، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وعبر الامين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني خلال اللقاء عن امتنانه من احلال السلام بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا واستعادة الأراضي المحتلة الى الأراضي التي كانت تخص بها متمنيا لأذربيجان حكومة وشعبًا نجاحًا في سبيل الرقي والتنمية.

وتناول علي شمخاني تطور العلاقات بين إيران وأذربيجان مفيدا أن استكمال المشاريع المشتركة والشروع في تعاونات جديدة في مختلف المجالات مما يطلب بجهود جادة.

وذكر الوزير جيهون بايراموف بامتنان دعم جمهورية ايران الاسلامية لموقف أذربيجان المحقّ والسياسة المبدئية التي كانت تنتهجها في هذا السياق. وتطرق الى ارادة زعيمي كلا البلدين الموالية لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي وتعزيزها مبلغاً أن أذربيجان جاهزة لتطوير العلاقات بمختلف المجالات.

وتبادل الطرفان كذلك الآراء حول سائر المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كتانوف مراسل أذرتاج